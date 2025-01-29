إسرائيل تعلن الحرب على مخيمات الضفة الغربية

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال اقتحامه مخيم جنين اليوم الأربعاء، إن إسرائيل أعلنت الحرب على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

واعتبر كاتس، أن «مخيم جنين للاجئين لن يعود كما كان بعد إنهاء العملية العسكرية»، مشيرًا إلى أن «الجيش الإسرائيلي سيبقى في المخيم بعد انتهائها».

وأضاف كاتس، خلال مداولات مع ضباط كبار في قيادة المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، أن العملية العسكرية في الضفة الغربية، التي يطلق الجيش عليها تسمية «السور الحديد»، ستتسع إلى مخيمات فلسطينية أخرى.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم التاسع على التوالي حيث خلّف حتى اللحظة 16 شهيدا وعشرات الإصابات، والاعتقالات، والإخلاء القسري للعائلات، عدا عن تدمير أكثر من 100 منزل، وإحراقها داخل المخيم، في ظل استمرار عمليات التدمير الممنهج للبنية التحتية، ومنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الدخول إليه.



