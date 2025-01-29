نسمة محجوب تطرح أغنية في نفس الميعاد

طرحت الفنانة نسمة محجوب فيديو كليب أغنيتها الجديدة "في نفس الميعاد" على يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة، ومحطات الراديو.

الأغنية من كلمات عادل العش، وألحان سامر جورج، وتوزيع موسيقي ماهر الملاخ.

وشاركت الفنانة نسمة محجوب مؤخرا، في فيلم الكارتون "موفاسا الأسد الملك" بالأداء الصوتي لشخصية "أفيا"، بالإضافة إلى تقديم أغنية "ميليلي".

وأطلقت الفنانة نسمة محجوب أخيرا، أغنية "الناس حواديت" على يوتيوب، وعدد من المنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، وهي من كلمات سالم الشهباني، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي كريم أسامة.

يذكر أن الفنانة نسمة محجوب تعيش حالة نشاط فني، حيث تحيي العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها، وتعمل على تحضير أكثر من أغنية بين المقسوم، و الدراما، وتقوم بطرحها على فترات.