الأمم المتحدة: أكثر من 423 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال غزة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 423 ألف نازح فلسطيني ممن هجّرتهم إسرائيل، عادوا إلى شمال قطاع غزة بعد فتح ممر نتساريم.

وذكر متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، أنه استنادا إلى المعلومات التي تلقاها من زملائه في المنطقة، يُتوقع أن عدد الأشخاص الذين عادوا إلى شمال غزة منذ فتح ممر نتساريم في 27 يناير الجاري، قد تجاوز 423 ألف شخص، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار دوجاريك، إلى أن العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية يحاولون تقديم الدعم للأشخاص المتنقلين، من خلال توفير المياه والأغذية ومستلزمات النظافة.

وأكد أن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) يقوم بتوزيع أساور هوية للأطفال للحفاظ على اتصالهم بأسرهم وضمان سلامتهم.

كما أشار إلى وجود أطفال غير مصحوبين بذويهم، ونساء حوامل، وكبار سن، وأشخاص ذوي إعاقات وأمراض مزمنة بحاجة إلى دعم طبي، بين العائدين.

من جهة أخرى، قال دوجاريك، إن الوضع الإنساني بالضفة الغربية المحتلة يتدهور بسرعة، حيث تستمر الهجمات على البنية التحتية المدنية، مما يؤدي إلى تعطل الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن الوصول للمياه والكهرباء في مدينة طولكرم أصبح صعبًا، وتم تهجير حوالي 1000 شخص من المنطقة.

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 882 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.