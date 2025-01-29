وصل مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إسرائيل، لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس التي من المقرر أن تبدأ المفاوضات حولها في اليوم الـ16 للاتفاق الثلاثاء المقبل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه من المقرر أيضا أن يلتقي ويتكوف خلال زيارته وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قائلة إن ويتكوف قد يجري زيارة ميدانية في قطاع غزة قد تشمل محور "نتساريم" ومعبر كرم أبو سالم ـ حسب قناة العربية.

وقالت البث الاسرائيلية إن الرسالة التي سيحملها ويتكوف إلى إسرائيل مفادها رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ صفقة الأسرى بالكامل، وضرورة حل الخلافات الأمنية والسياسية لتحقيق ذلك.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تلقى دعوة للاجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض وذلك في الرابع من فبراير المقبل.

وبلغ عدد الفلسطينيين العائدين لشمال غزة أكثر من 376 ألفا، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. وأوضح مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أن نصف النازحين هم من الرجال والبقية من النساء والأطفال، مشيرا إلى أن هذه الأرقام وفقا لمنظمات أقامت نقاط تعداد في مختلف أنحاء القطاع.