التعليم العالي تطمئن طلاب «USAID» بعد تعليقها من ترامب: الجامعات ستتكفل بكامل المنحة

طمأن الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب المصريين المستفيدين من المنح التعليمية لهيئة المعونة الأمريكية «USAID» ، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تمويل المنح في جميع أنحاء العالم لمدة 90 يوما.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، إن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، شدد أنه «لا ضرر لأي طالب يحصل على المنحة، سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، وأن هذه الجامعات ستتكفل بكامل المنحة للطلاب، سواء على مستوى الدراسة أو مصروفات الإقامة».

وأكد أن كل جامعة ستتحمل كامل المنحة المقدمة للطلاب، مشيرا إلى إعلان الجامعة الأمريكية التزامها باستمرار دراسة طلابها.

ودعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، مطمئنا الطلاب وأولياء أمورهم على مستقبلهم، لافتا إلى أن قرارات التكفل بالمنح تشمل فترة الثلاثة أشهر لتعليق المنحة، موضحا أن مجموعة إدارة الأزمة ستدرس الموقف مستقبلا.

ونوه أن 1077 طالبا مصريا يدرسون في مرحلة البكالوريوس بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والجامعة الأمريكية يستفيدون من برنامج منح «USAID».

وأوضح أن 877 طالبا من هؤلاء يتلقون منحا شاملة للدراسة والإقامة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بالإضافة إلى200 طالب في الجامعة الأمريكية.

كما أشار إلى وجود 7 باحثين مصريين يدرسون في مرحلة الماجستير بالجامعات الأمريكية ضمن برنامج المنح، مؤكدا أن الوزارة تتابع عن كثب مع الجامعات والطلاب لتقديم كل الدعم اللازم، وأنه «لن يضار أحد» من هذا القرار في الداخل أو الخارج.

ونفى ما جرى تداوله حول طرد الجامعة الأمريكية للطلاب المستفيدين من المنح من السكن، مؤكدا أن وكيل الجامعة الأمريكية حضر اجتماع المجلس الأعلى للجامعات وأكد التزام الجامعة بتحمل تكاليف هؤلاء الطلاب، مشددا أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست مصدرا للاعتماد عليه.