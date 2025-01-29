مدبولي عن الكشف النفطي بخليج السويس: يفتح الأمل أمام استكشافات أخرى

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الكشف النفطي الذي جرى الإعلان عنه في خليج السويس لا يزال في صورته المبدئية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن السعة المبدئية لهذا الكشف تبلغ ثمانية ملايين برميل ما يعني أن الإنتاج اليومي يتجاوز خمسة آلاف برميل.

وأكد أنه من الوارد مع استكمال أعمال الاستكشاف أن تكون هناك كميات أكبر، قائلا إن هذا التطور يفتح آفاقًا في منطقة كانت متقادمة.

وأوضح أن هذه المنطقة كانت بها آبار منذ فترة طويلة، وبدأ إنتاجها في التراجع، مؤكدا أن وجود هذا الكشف يعيد صياغة هذه المنطقة، ويفتح الأمل أمام استكشافات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية نجاح أعمال الحفر في البئر الاستكشافي “East Crystal-1” بمنطقة خليج السويس، الذي تنفذه شركة دراجون أويل الإماراتية من خلال شركة العمليات المشتركة “جابكو”.

وأظهرت نتائج الاختبارات الأولية للبئر تحقيق إنتاج يومي تجاوز 2000 برميل من الزيت الخام من طبقة هوارة الممتدة على عمق 16 قدمًا.

وأكدت التقارير الفنية أن هناك إمكانيات واعدة في طبقة العسل الأساسية التي يصل سمكها إلى أكثر من 100 قدم، والتي لم يتم اختبارها بعد، مما يفتح المجال أمام احتمالات إنتاجية أعلى في المستقبل.

وفي إطار خطتها لتعزيز الإنتاج المحلي من النفط، تستعد شركة جابكو لاستكمال عمليات تنمية هذا الكشف الواعد من خلال حفر بئرين إضافيين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إضافة أكثر من 5000 برميل من الزيت الخام يوميًا إلى الإنتاج الحالي.