إصابة 14 شخصا جراء غارات إسرائيلية بجنوب لبنان

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شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات، اليوم الخميس، على معاقل حزب الله في سلسلة من القرى اللبنانية، مما أسفر عن أضرار وإصابات.

وجاء ذلك عقب إعلان مجاهدي المقاومة الإسلامية اليوم الخميس، باستهداف "موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية .

واستهدف الانتقام الإسرائيلي مشارف بيت ليف وراميا.

وبحسب مصادر الأمن اللبنانية، أصيب 14 شخصا في هجمات إسرائيلية على بلدة صديقين بعد منتصف الليل.

وقال جيش الاحتلال إن الطائرات الحربية ضربت عددا من "الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة جبل بلاط بما في ذلك مواقع إطلاق وموقع عسكري كان يعمل منه الإرهابيون" بحسب وصفهم.

وأضاف الجيش أنه جرى تحديد عدد من عمليات الإطلاق التي عبرت من لبنان باتجاه أدميت وشلومي في شمال إسرائيل اليوم الخميس.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏