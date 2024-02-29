تصدير 37 ألفا و433 طن بضائع عامة من ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا أكد فيه أن الميناء استقبل 5032 شاحنة دخولا وخروجا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما استقبل 11 سفينة متنوعة، بينما غادرته 11 سفينة أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 42 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37 ألفا و433 طنا تشتمل على 1228 طن أسمنت معبأ، و30 طن جبس، و313 طن حديد، و69 طن شكاير فارغة، و679 طن مولاس، و551 طن يوريا معبأ، و9744 طن كلينكر، و500 طن رمل، و10169 طن يوريا، و14150 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41 ألفا و627 طنا تشتمل على 1260 طن سكر، و7973 طن قمح، و11150 طن خردة، و5522 طن حديد، و1850 طن زيت طعام، و1240 طن ميثانول، و5762 طن فول صويا، و6870 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1307 حاويات مكافئة، والحاويات الواردة 322 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4953 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 63 ألفا و227 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص

90 ألفا و731 طنا.

كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3822 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة.