كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق والإعلامي الحالي عن الخطوة المقبلة لشريف إكرامي، وأحمد فتحي، ثنائي النادي الأهلي.

وأوضح شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت اف ام أن شريف إكرامي كان في انتظار أحد العروض من الدوري السعودي في الفترة الماضية، إلا أنه في ظل تأخر وصول العرض، قرر التوقيع والانتقال لصفوف بيراميدز.

وأكد شوبير أن إكرامي وقّع لصفوف بيراميدز لمدة 3 سنوات، تنطلق بداية من الموسم المقبل، وذلك في صفقة مجانية بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي في شهر يونيو المقبل.

وعن أحمد فتحي، أشار شوبير إلى أن ملف تجديد تعاقده مع الأهلي، سوف يتم حسمه خلال الأسبوع الجاري بشكل رسمي، مُشيرًا إلى أن ظهير الأهلي الأيمن سيوافق على التجديد لمدة موسمين، في ظل الرغبة المشتركة بينه وبين إدارة النادي في استمراره بصفوف الفريق.

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي فتح ملف تجديد عقود الرباعي الكبير خلال فترة التوقف الدولي، حيث انتهى من تجديد عقد وليد سليمان لموسمين ولا يزال في مفاوضات مع فتحي، بينما رفض التجديد لحسام عاشور وإكرامي.