تركيا تسجل 23 وفاة جراء فيروس كورونا

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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا ، تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و23 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، وكانت تركيا قد سجلت في وقت سابق أمس 16 حالة وفاة.