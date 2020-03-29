 تركيا تسجل 23 وفاة جراء فيروس كورونا - بوابة الشروق
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تركيا تسجل 23 وفاة جراء فيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 مارس 2020 - 8:16 م | آخر تحديث : الأحد 29 مارس 2020 - 8:16 م

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا ، تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و23 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، وكانت تركيا قد سجلت في وقت سابق أمس 16 حالة وفاة.

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