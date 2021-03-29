رئيس مركز محاكاة هيئة قناة السويس: هذا دورنا في التدرب على الأزمات والسيطرة عليها

قال المهندس صبري نصر، رئيس مركز محاكاة هيئة قناة السويس، إن المركز ساعد في التدريب على مناورات إنقاذ السفن، بتكلفة مادية بسيطة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، بمركز محاكاة هيئة قناة السويس، للإعلان عن جهود تعويم السفينة الجانحة "إيفرجيفن"، أن الهيئة تعمل على عدم تكرار أي حوادث بمجرى قناة السويس.

وتابع: «نجري محاكاة للعديد من الأزمات، مثل تسرب بقع الزيت وضرورة السيطرة عليها بشكل سريع، وبالفعل لدينا لانشات لمكافحة التلوث للسيطرة على هذا الأمر».

وأكد أن الكثير من السفن تخضع لمحاكاة السير بمجرى القناة؛ قبيل المرور الفعلي؛ نظرًا لحجمها الكبير وحمولتها المرتفعة.

وأعلن عن تعاقد الهيئة لشراء كراكتين للانضمام إلى أسطول كراكات الهيئة، منهم الكراكة مهاب مميش؛ مؤكدًا أن هذا الأسطول سيضمن كفاءة وجودة وسرعة في علاج أي مشكلة مستقبلية.

أفادت هيئة قناة السويس في بيان أن عملية إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة الجانحة "إيفر غيفن" في الممر المائي قد بدأت بنجاح صباح الاثنين، وأنه تم تعديل مسارها بنسبة 80 بالمئة إلا أنها لم تعُم بشكل كامل بعد.

وصرح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأن مدة "ثلاثة أيام ونصف تقريبا" ستكون ضرورية لتتمكن لسفن مجددا من عبور القناة.

ومن المقرر أن تخضع السفينة "إيفر غيفن" إلى الفحص قبل أن تتحرك. وكانت شركة إنشكيب للخدمات البحرية قد ذكرت في تغريدة على تويتر أن عمليات إعادة تعويم السفينة نجحت في الساعة 4:30 صباحا بتوقيت القاهرة.