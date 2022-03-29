 إلى ركلات الترجيح.. هدف سنغالي في 120 دقيقة يعدل الكفة مع الفراعنة - بوابة الشروق
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إلى ركلات الترجيح.. هدف سنغالي في 120 دقيقة يعدل الكفة مع الفراعنة

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 9:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 9:40 م

وصلت مباراة مصر والسنغال في إياب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم، إلى ركلات الترجيح، بعد 120 دقيقة شهدت هدفا مبكرا لأسود التيرانجا في الدقيقة 3.

هدف السنغال الذي حمل توقيع مهاجم فياريال بولاي ديا، جاء ليعادل تفوق مصر ذهابا بهدف دون رد.

في الشوط الإضافي الأول جاءت الخطورة سنغالية بمحاولتين رأسيتين على مرمى الشناوي، تألق فيهما بشكل كبير، ثم هدف محقق مبُعد من حارس الفراعنة عن طريق إسماعيلا سار من عرضية ساديو ماني

في الشوط الإضافي الثاني لم يتغير الحال كثيرا لكن الخطورة السنغالية باتت أقل نسبيا.

اضطر كيروش لاستبدال حمدي فتحي المصاب في الدقيقة 118 ليشارك محمود علاء بدلا منه


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