روسيا تستعد لهجوم جديد وزيلينسكي يتهم بوتين بالمماطلة لكسب الوقت

تستعد القوات الروسية لشن هجوم عسكري جديد خلال الأسابيع المقبلة بهدف تعزيز الضغط على أوكرانيا وتقوية موقف الكرملين في محادثات وقف إطلاق النار، وفقا لمحللين عسكريين ومسؤولين في الحكومة الأوكرانية.

ويرى المسؤولون الأوكرانيون أن هذه الخطوة قد تمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سببا إضافيا لتأجيل أي مفاوضات لوقف القتال، في مسعى لانتزاع مزيد من الأراضي، مشددين على أن موسكو ليست جادة في إنهاء الحرب عبر الحوار.

ومع اقتراب موسم القتال في الربيع، يخطط الكرملين لهجوم متعدد المحاور على طول الجبهة الممتدة ألف كيلومتر، وفقا لتقديرات المحللين والقادة العسكريين.

واستنادا إلى تقارير استخباراتية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تستعد لشن هجمات جديدة في مناطق سومي وخاركيف وزابوريجيا .

وقال زيلينسكي، خلال زيارته إلى باريس يوم الخميس: "إنهم يماطلون في المفاوضات ويحاولون إغراق الولايات المتحدة في محادثات لا نهاية لها حول شروط زائفة، فقط لكسب الوقت ثم السعي لاحتلال مزيد من الأراضي. بوتين يريد التفاوض من موقع قوة."