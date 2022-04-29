المنشآت السياحية: 20% زيادة في حجوزات الفنادق خلال إجازة العيد

كشفت غرفة المنشآت الفندقية عن زيادة معدلات حجوزات الأسر المصرية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتى تجاوزت الاسبوع، بالفنادق والقرى السياحية بنسبة 20% عن العام الماضي؛ نظرا لبدء انحسار جائحة كورونا.



وبحسب تقرير الغرفة، فان العديد من الأسر المصرية والشباب قاموا بحجز العديد من فنادق ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة، ومرسى علم والعين السخنة والاسكندرية، لقضاء إجازات عيد الفطر بها، لافتا إلى أن نسب حجوزات المصريين خلال العيد بالغردقة ستكون أعلى من شرم الشيخ.



وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن المواطنين المصريين كان لهم تأثير كبير فى استمرار عمل الفنادق المصرية خلال جائحة كورونا التى ضربت العالم في فبراير 2020، مشيرًا إلى أن نسب تواجد المصريين فى المدن السياحية خلال العامين الماضيين بلغت نحو 3 أضعاف أعداد السياح الأجانب الذين زاروا مصر خلال الفترة نفسها.



وأضاف عاقل: «القطاع السياحى المصرى يتطلع لاستمرار إقامة المصريين بالفنادق المصرية خلال العام الجارى بنفس معدلات العامين الماضيين، نافيا ما يردده البعض عن رفض بعض ملاك المنشآت الفندقية لإقامة المصريين بها».



وتابع: «ثقافة السفر لدى المصريين تغيرت للأفضل خلال الأعوام الماضية، وبات عنصرًا أساسيا تعتمد عليه الفنادق لزيادة نسب إشغالها طوال العام»، مشددا على أن تواجد المصريين بالفنادق المصرية خلال العامين الماضيين كان السبب الرئيسي لاستمرار عملها حتى الآن.



وأشار إلى أن الحد الأدنى لإقامة الفرد سواء المصرى أو الأجنبي في غرفة مزدوجة بفندق 5 نجوم هي 40 دولارًا في الليلة، أو ما يعادلها بالجنيه المصري بينما يبلغ سعر إقامة الفرد في غرفة مزدوجة بفندق فئة 4 نجوم هو 28 دولارًا في اليوم.



وفي سياق متصل، قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الربع الأول من العام الجاري شهد العديد من الظواهر الجيدة للحركة السياحية الوافدة لمصر، أهمها ارتفاع متوسط انفاق السائح الأمريكي بنحو 15% بالمقارنة بعام 2019، فضلا عن ارتفاع الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا وفرنسا خلال تلك الفترة بالمقارنة بالشهور الـ 3 الأولى من العام الماضي.



وكشف عثمان عن وجود اتصالات تقوم بها شركات السياحة اليابانية مع نظيرتها المصرية لبدء تسيير رحلات من اليابان إلى الأقصر بداية من شهر أكتوبر، مشيرا إلى أن شركات سياحة من كوريا الجنوبية بدأت أيضا في إجراء اتصالات لتسيير رحلات إلى مصر خلال الشهور المقبلة.



وأضاف: «عودة الحركة السياحية الوافدة من دول جنوب شرق اسيا إلى الأقصر خلال الشهور المقبلة ستسهم بشكل كبير في إحداث انتعاشة سياحية جيدة بمصر خاصة بالقاهرة والأقصر وأسوان وهى المدن التي تمتلك المزارات الأثرية والثقافية».