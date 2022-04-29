رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصلون إلى أبوظبي في زيارة لعدة أيام

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، ونوابه اليوم الجمعة إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قادمين من مدينة جدة السعودية، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية"سبأ"، إن العليمي سيجري مباحثات مع القيادة الإماراتية "تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وإعادة الإعمار".

وأضافت أن العليمي سيبحث خلال الزيارة، "حشد الدعم السياسي والتنموي لليمن، لمواجهة التداعيات التي أفرزتها الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي".

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفقاً للوكالة "عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، متطلعاً إلى تعزيزها وتطورها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين".

وأشاد العليمي، "بالدعم الامارتي السياسي والعسكري والإنساني والإغاثي والتنموي المقدم لليمن، خلال المرحلة الماضية"، مشيراً إلى أن ذلك "يجسد ما تتمتع به العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور".

وكانت قيادة المجلس قد زارت السعودية، الأربعاء الماضي، والتقت بالعديد من قيادات المملكة بمن فيهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده محمد بن سلمان.

وفي السابع من نيسان/ أبريل الجاري، نقل الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي، سلطته إلى مجلس رئاسي يقوده العليمي، وسبعة نواب آخرين، بينهم عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً والمطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.