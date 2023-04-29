المعارضة التركية تحشد نحو نصف مليون شخص لمراقبة الانتخابات

قال حزب الشعب الجمهوري، الحزب البارز في كتلة المعارضة الرئيسية في تركيا، اليوم السبت، إن الكتلة تعتزم نشر نحو 500 ألف شخص لمراقبة عمليات التصويت الأكثر أهمية في الانتخابات التي تشهدها البلاد في 14 مايو وسط مخاوف من التزوير.



وأوضح أوجوز كان ساليجي نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحفيين في إسطنبول: "نحشد ما يصل إلى نصف مليون شخص في 50 ألف مركز اقتراع، تضم 192 ألف صندوق اقتراع عبر تركيا"، مضيفا أن من بين هؤلاء الأشخاص محامين ومتطوعين.



وتابع ساليجي، الذي يشرف على جهود سلامة الانتخابات لتحالف الأمة التركي المؤلف من ستة أحزاب، أن هناك "مخاوف جادة" بشأن سلامة الانتخابات بما في ذلك مشاكل فنية محتملة خلال التصويت أو الفرز في يوم الانتخابات.



وفي الانتخابات السابقة، بما في ذلك انتخابات 2019 المحلية، تعرضت وكالة أنباء الأناضول الرسمية لانتقادات بسبب تلاعب مزعوم في البيانات.



واستطرد ساليجي أن التحالف سوف يشارك بياناته من صناديق الاقتراع بشكل منفصل.



ورغم المخاوف من التلاعب، فأن المعارضة واثقة من أنها سوف تفوز على تحالف الشعب المنتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان، ليعطي للعالم "مثالا على الإطاحة بزعيم أوتوقراطي شعبوي من خلال انتخابات ديمقراطية".



ويخوض رئيس المعارضة كمال كليتشدار أوغلو الانتخابات أمام الرئيس الحالي أردوغان الذي يشغل المنصب منذ عقدين.



وتتوقع استطلاعات الرأي الأخيرة سباقا متقارب النتائج بين الاثنين.



وأعرب المراقبون الأجانب عن قلقهم البالغ بشأن ما إذا كان التصويت سيكون نزيها وسط غياب وسائل الإعلام الحرة والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.



وتخضع وسائل الإعلام في تركيا بشكل كبير لسيطرة أردوغان المباشرة أو غير المباشرة.



وفي 14 مايو، سيقرر الناخبون المؤهلون في تركيا البالغ عددهم نحو 64 مليون ناخب الرئيس المقبل للبلاد وكذلك البرلمان.