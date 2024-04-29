بلينكن: اقتراب الانتهاء من اتفاق أمني أمريكي سعودي في حال التطبيع مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقترب من الانتهاء من اتفاق أمني مع السعودية سيُعرض عليها في حال طبّعت مع إسرائيل.

وأضاف بلينكن، في تصريحات اليوم خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة السعودية الرياض:"أعتقد أن العمل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معا في ما يتعلق باتفاقياتنا، قد يكون قريبا جدا من الاكتمال".

وجدّد وزير الخارجية الأمريكي تأكيده على معارضة بلاده لهجوم إسرائيلي على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، قائلا: "لم نرَ بعد خطة تمنحنا الثقة في إمكانية حماية المدنيين بشكل فعّال".

وأعرب بلينكن عن أمله في أن توافق حركة "حماس" على اتفاق هدنة وتبادل أسرى وصفه بأنه "سخيّ جدًا" .

وقال: "أمام حماس اقتراح سخي جدًا من جانب إسرائيل"، مضيفًا: "عليهم أن يقرروا، وعليهم أن يقرروا بسرعة. آمل أن يتخذوا القرار الصحيح".

بدوره، قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إن من المتوقع "في القريب العاجل" إبرام اتفاقات ثنائية بين المملكة والولايات المتحدة، وذلك في معرض إجابته عن سؤال حول المفاوضات بين البلدين حول اتفاق أمني.

وأضاف الوزير بن فرحان: "معظم العمل تم إنجازه بالفعل. لدينا الخطوط العريضة لما نعتقد أنه يجب أن يحدث على الجبهة الفلسطينية".