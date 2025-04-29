أمير مرتضى يكشف حقيقة امتلاكه شركة تسويق أثناء عمله في الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور المشرف السابق على كرة القدم في الزمالك على ما تردد بشأن امتلاكه لشركة تسويق لاعبين مع أحمد يحيى وكيل اللاعبين.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "لا ولم يحدث أبدا أن امتلكت شركة مع أي شخص. هذه الشائعة انتشرت بسبب تكرار تسريب العقود من جهة ما في ذلك الوقت".

وأضاف: "هل يمكن أن تتعامل مجالس إدارات الزمالك بعد رحيلي مع شخص كان شريك لأمير مرتضى؟ أحمد يحيى أحضر للزمالك العديد من اللاعبين بعد رحيلي.. بينما أنا تعاقدت مع 4 لاعبين فقط عن طريق يحيى".

وأوضح: "يحيى علي وكيل يعمل مع كل الأندية مثل ميدو حزين وتامر النحاس وغيرهم.. هذا سوق وأنا تعاملت مع كل الوكلاء ولا يمكن أن تكون هناك فزاعة في هذا السوق بعدم التعامل مع وكيل معين"؟