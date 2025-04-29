أونروا: المساعدات المخصصة لغزة تفسد بسبب إغلاق المعابر

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» إن المساعدات الإنسانية التي من المفترض إدخالها إلى قطاع غزة تتعرض للتلف، في وقت يتفاقم فيه الجوع بين السكان بسبب استمرار إغلاق المعابر.

وأضافت في تدوينة عبر صفحتاه الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، أن نحو 3000 شاحنة محملة بالإمدادات الأساسية لا تزال عالقة وتنتظر السماح بدخولها إلى القطاع، داعية إلى رفع الحصار الإسرائيلي فورًا.

ونقلت عن برنامج الأغذية العالمي، قوله إن أكثر من 116 ألف طن من المساعدات الغذائية - تكفي لإطعام مليون شخص لمدة تصل إلى أربعة أشهر - جاهزة للدخول.

ومع تواصل العدوان على قطاع غزة، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن إغلاق جميع نقاط العبور أدى إلى حدوث أسوأ أزمة إنسانية في القطاع منذ أكتوبر 2023، إذ لم تدخل أي إمدادات إنسانية أو تجارية منذ أكثر من 7 أسابيع، وهي أطول فترة حظر للمساعدات منذ بدء العدوان.

وأضافت، أن هناك ندرة متزايدة في المواد الغذائية، والمياه الصالحة للشرب، والمأوى، والرعاية الطبية نتيجة الحصار الإسرائيلي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإمدادات الأساسية بشكل كبير.

ونوهت إلى أن العديد من الإمدادات الطبية نفدت بالفعل، وهناك توقعات بنفاد المزيد في الأسابيع المقبلة، إذ تتوفر فقط 57% من الأدوية الأساسية بكميات تكفي لشهر واحد أو أقل.

كما تعاني الخدمات الطبية نقصا حادا في الموارد، مع توقع نفاد ثلثي الإمدادات الأساسية خلال أقل من شهرين.

هذا، ويعيق الحصار المتواصل نقل الإمدادات من جنوب القطاع إلى شماله، ويزيد صعوبة العمليات الإنسانية.