وزير الدفاع الإيراني يحذر من «خليج غير آمن»لجميع دول المنطقة

حذر وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الجمعة، من "خليج غير آمن" لجميع دول المنطقة، متعهدا بأن إيران ستبذل قصارى جهدها لتأمين مياه الخليج وخاصة مضيق هرمز، على حد تعبيره.

وقال حاتمي، خلال تفقد بناء مدمرة وكاسحة ألغام من قبل سلاح القوات البحرية الإيرانية، إنه "إذا كانت منطقة الخليج آمنة، فستستفيد جميع دول المنطقة من هذا الأمن، ولكن إذا أصبح الخليج غير آمن، فسيكون غير آمن لجميع دول المنطقة".

وأضاف حاتمي أن أمن منطقة الخليج يخدم المصلحة المشتركة لجميع دول المنطقة، وتابع: "دول الخليج مسؤولة عن توفير الأمن"، معتبرا أن "سماح الجيران بدخول أمريكا في المنطقة خطأ استراتيجي"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

ومضى قائلا: "منذ ما يقرب من قرن من التجارب، يتضح أن الأجانب كانوا دائما سببا لانعدام الأمن وإثارة الأزمات في المنطقة بذريعة الأمن في الخليج، فهم يحاولون بيع أسلحة بمليارات الدولارات والحفاظ على قواعدهم في المنطقة، من خلال التخويف من إيران واثارة الأزمات في منطقة الخليج، ومن ثم إيجاد التبعية الأمنية ​​لدول الخليج".

واعتبر وزير الدفاع الإيراني أن "البحرية الإيرانية أثبتت موقعها القوي في مجال حماية المياه الإقليمية الإيرانية وتشارك في تنفيذ المهام البحرية في المياه الدولية. وقال إن "الوجود القوي للبحرية الإيرانية يمثل دعما مطمئنا لمحاربة الإرهاب في البحار".