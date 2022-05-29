اليابان تحتج على إجراء كوريا الجنوبية مسحا بحريا قرب الجزر المتنازع عليها

أكدت وزارة الخارجية اليابانية، أن سفينة أبحاث كورية جنوبية أجرت مسحًا بحريًا في المياه قبالة الجزر المتنازع عليها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن سفينة هاي يانج 2000 قد مدت جسما يشبه السلك إلى البحر قبالة الجزيرتين الصغيرتين بدون موافقة مسبقة من طوكيو. واعترفت حكومة كوريا الجنوبية بإجراء المسح.

وأضافت وزارة الخارجية اليابانية أنها قدمت احتجاجات إلى كبار الدبلوماسيين الكوريين الجنوبيين بشأن إجراء مثل هذه الأعمال من المسح البحري داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بدون موافقة مسبقة.

جدير بالذكر أن هي المرة الأولى منذ مايو 2017 التي تقدم فيها اليابان احتجاجًا إلى كوريا الجنوبية بشأن مسح بحري حول جزر تاكيشيما المتنازع عليها.

ويشار إلى أن هذه الجزر تعكس أحد النزاعات الطويلة على الأراضي بين طوكيو وسول، وهي جزر توجد في بحر اليابان (البحر الشرقي)، ويسميها اليابانيون "تاكيشيما"، بينما تطلق كوريا الجنوبية عليها اسم دوكدو.