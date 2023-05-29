 مؤشر نيكي الياباني يسجل أعلى مستوى في 33 عاما على خلفية اتفاق سقف الدين الأمريكي - بوابة الشروق
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مؤشر نيكي الياباني يسجل أعلى مستوى في 33 عاما على خلفية اتفاق سقف الدين الأمريكي

طوكيو-د ب أ
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 12:04 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 12:04 م

 

أغلق مؤشر نيكي القياسي للبورصة اليابانية تعاملات اليوم الاثنين على أعلى ارتفاع في 33 عاما، بعد أن عززت أنباء التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الأمريكي معنويات المستثمرين، بينما دفع ضعف الين الياباني لارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير.

وصعد نيكي المؤلف من 225 سهما بواقع 217.23 نقطة، أو ما يوازي 1.03%، من مستوى إغلاق يوم الجمعة الماضي لينهي التعاملات على 31233.54 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق للمؤشر منذ 26 يوليو عام 1990، عندما كانت اليابان تشهد فقاعة في أسعار الأصول، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وأنهى مؤشر توبكس الأوسع نطاقا، التعاملات مرتفعا بواقع 14.81 نقطة أو ما يوازي 0.69% ليغلق على 2160.65 نقطة.

وقاد الارتفاعات في السوق أسهم البنوك وشركات النقل البحري وتجارة الجملة.


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