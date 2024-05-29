المتحدث باسم تنسيقية «تقدم» السودانية يكشف تفاصيل اجتماع المائدة المستديرة المرتقب

قال المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية "تقدم" بكري الجاك، إن حسم تفاصيل المائدة المستديرة التي طرحتها (تقدم) سيتم خلال اجتماعات اليوم الأربعاء، حيث ستتم مناقشة جميع تفاصيل الرؤية السياسية ومن ثم إجازتها وطرحها للرأي العام.

وأضاف الجاك في تصريحات لـ"الشروق": "نحن في (تقدم) نعقد مائدة مستديرة مع الأطراف الرافضة للحرب والقوى التي لا تدعم طرفي الحرب، لنتناقش حول الرؤى السياسية ويتم تطويرها حتى نكون مستعدين للعملية السياسية عندما تنطلق عقب الاتفاق بين العسكريين على إقرار وقف إطلاق النار ووقف العدائيات".

أما بشأن العملية السياسية، قال الجاك إن "تقدم ستطرح رؤيتها العامة التي تتضمن تصوراً لحل الأزمة وخطة العمل التي سيتم إجازتها حتى تكون بمثابة الطريق الذي سوف نسير عليه في التعامل مع العملية السياسية"، مؤكدا أنه ليس لديهم معلومة بشأن توقيت محدد وواضح حتى الآن لانطلاق مفاوضات جدة.

وعن لقاء قوى "تقدم" بقائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد الجاك أن دعوتهم لا تزال مفتوحة وتم تجديدها الشهر الماضي، وأيضا هناك خط تواصل مستمر بينهما ولكن حتى اللحظة الراهنة لم تحدد أي مواعيد للقاء.

*اختيار قيادات المكتب التنفيذي لـ"تقدم"

وأوضح الجاك أنه خلال الفترة الماضية تم حل الهيئة القيادية والمكتب التنفيذي لـ"تقدم" وسيتم اختيار القيادات غداً، الخميس في الجلسة الختامية، ومن ثم أي قرار بشأن آي قضية هو مؤجل لحين اختيار المجلس القيادي.

*بنود رئيسية للعملية السياسية

في سياق متصل، قالت مصادر مطلعة بـ "تقدم" إن العملية السياسية تتضمن 5 بنود رئيسية سيتم النقاش حولها في اجتماعات اليوم الأربعاء، وهي "الأطراف المشاركة في العملية السياسية، القضايا، خارطة الطريق، الوساطة والدور الإقليمي والدولي، إدارة الفترة الانتقالية أو فترة ما بعد الحرب"، وأكدت المصادر أن "تقدم" منفتحة على جميع الأطراف ما عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل "حزب الرئيس السابق عمر البشير".

وأكدت المصادر أن الهيكل الجديد لـ "تقدم" سيضم 10 كتل جديدة شاركت في المؤتمر التأسيسي، وهم (النازحين واللاجئين، المزارعين والرعاة، رجال وسيدات الأعمال، ذوي الاحتياجات الخاصة، الضباط المعاشيين، الإدارة الأهلية، الكيانات الدينية، والمبدعين والمثقفين).