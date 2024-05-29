مدير مستشفيات بنى سويف الجامعي: استقبال 60 ألف مريض خلال 4 أشهر

أكد الدكتور عماد البنا مدير مستشفيات جامعة بني سويف، أن قسم الطوارئ استقبل 60 ألف مريض خلال أربعة أشهر فقط، حيث يقوم القسم باستقبال المرضي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، فضلًا عن استقبال حالات جراحة السكتة الدماغية، وجراحة القلب والصدر طوال أيام الأسبوع.

وأضاف "البنا"، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن القسم يستقبل أكثر من 1000 مريض خلال اليوم الواحد ما بين استقبال العظام والجراحة، والباطنة والرمد وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، حيث يتم إسعاف الحالات في أسرع وقت.

ونوه بأن القسم يضم عددًا كبيرًا من الأطباء ما بين نائب، ومدرس وأستاذ على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى العدد الكافي من هيئة التمريض بالمستشفى والإداريين، والحالات التي تحتاج إلى حجزها بالأقسام الداخلية والحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية يتم عملها في الحال.

وأشار مدير مستشفيات جامعة بنى سويف، إلى قيام قسم عمليات الطوارئ بالمستشفى بإجراء أكثر من 2500 عملية خلال أربعة أشهر، حيث احتلت عمليات النسا والتوليد أكبر نسبة عمليات بعدد 963 عملية، يليه قسم الجراحة العامة بواقع 661 عملية، ثم العظام 175 عملية، وجراحة المخ والأعصاب 109 عمليات، والباقي موزع ما بين أقسام المسالك، والأنف والأذن، وقلب وصدر وتجميل وأوعية دموية ومناظير طوارئ .

وأكد أن عدد الحالات التي تم حجزها بالأقسام الداخلية تم حجز أكثر من 4000 مريض بالقسم الداخلي ما بين قسم الجراحة الداخلي بعدد 397 والمسالك البولية 321، والباطنة العامة 355، والأنف والأذن 198، وباقي أقسام المستشفى مثل الرعايات 481 حالة، والأطفال 94 حالة، والنسا 75، والعظام.