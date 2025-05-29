وزارة الشباب والرياضة تنسق مع بيراميدز لحشد الجماهير في نهائي دوري الأبطال

أعلن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع نادي بيراميدز وذلك لتسهيل الحضور الجماهيري من الهيئات الشبابية والرياضية لحضور مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويستضيف بيراميدز فريق صن داونز مساء الأحد المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الإياب من نهائي الموسم الحالي لدوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل ذهابًا في جنوب إفريقيا 1-1.

وأوضح محمد الشاذلي أن نادي بيراميدز سيتولى توفير الأتوبيسات ووسائل الانتقال اللازمة لنقل الشباب والجماهير إلى ملعب المباراة، في إطار دعم الفريق خلال هذا الحدث الرياضي القاري الكبير.

وأشار المتحدث الرسمي إلى توجيهات أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن تقديم الدعم الكامل لجميع الأندية المصرية التي تمثل الوطن في المحافل القارية والدولية، مع التركيز بشكل خاص على الأندية التي لا تملك قاعدة جماهيرية كبيرة، وذلك لضمان توفير الدعم الجماهيري اللازم لها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على مستوى الدعم المعنوي بينها وبين الأندية الأجنبية.