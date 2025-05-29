عبر ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتتويج الأهلي بلقب بطولة الدوري، مؤكدًا أن البطولة ‏جاءت في توقيت مثالي للغاية بعد موسم شاق وشهد العديد من التحديات.‏

وأوضح: نلعب في النادي الأهلي الذي لا يعرف الاستسلام أو الصعاب، وتعودنا أن نلعب لآخر نفس وأن نقاتل من أجل إسعاد الجماهير التي تدعمنا في كل الأوقات.‏

وأضاف: واجهنا ظروفًا صعبة للغاية، خاصة بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا، وكان لا بد أن نطوي هذه الصفحة رغم مرارة ما ‏حدث، وقد تعاهدنا على تجاوز هذه المرحلة وحصد لقب الدوري.. لم أكن قادرًا على النوم بسهولة بعد مباراة صن داونز، وكنت ‏أتحدث مع نفسي كثيرًا، ولكن كان لا بد من التماسك والعودة بقوة.‏

وأشار إلى أن الأهلي تعامل مع المرحلة الأخيرة من الدوري بمنتهى التركيز والإصرار، وكان لا بد من مصالحة الجماهير ببطولة ‏الدوري، والكل ساهم في هذه العودة.‏

وشدد على أن الأهلي فريق كبير وصاحب هوية هجومية، وأن الجميع بذلوا كل ما لديهم، من أجل العودة إلى مسار البطولات من ‏جديد.‏