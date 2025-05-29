عبر ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتتويج الأهلي بلقب بطولة الدوري، مؤكدًا أن البطولة جاءت في توقيت مثالي للغاية بعد موسم شاق وشهد العديد من التحديات.
وأوضح: نلعب في النادي الأهلي الذي لا يعرف الاستسلام أو الصعاب، وتعودنا أن نلعب لآخر نفس وأن نقاتل من أجل إسعاد الجماهير التي تدعمنا في كل الأوقات.
وأضاف: واجهنا ظروفًا صعبة للغاية، خاصة بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا، وكان لا بد أن نطوي هذه الصفحة رغم مرارة ما حدث، وقد تعاهدنا على تجاوز هذه المرحلة وحصد لقب الدوري.. لم أكن قادرًا على النوم بسهولة بعد مباراة صن داونز، وكنت أتحدث مع نفسي كثيرًا، ولكن كان لا بد من التماسك والعودة بقوة.
وأشار إلى أن الأهلي تعامل مع المرحلة الأخيرة من الدوري بمنتهى التركيز والإصرار، وكان لا بد من مصالحة الجماهير ببطولة الدوري، والكل ساهم في هذه العودة.
وشدد على أن الأهلي فريق كبير وصاحب هوية هجومية، وأن الجميع بذلوا كل ما لديهم، من أجل العودة إلى مسار البطولات من جديد.