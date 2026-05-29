واشنطن تدرج عصابتين برازيليتين في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستصنف جماعتين إجراميتين برازيليتين كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين يوم الخميس، وهي خطوة قال الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مرارا وتكرارا إنه سيفسرها على أنها تدخل يصب في مصلحة منافسه، السيناتور فلافيو بولسونارو، في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل.

وقبل الانتخابات، طالب أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو وأنصار ابنه الطامح للرئاسة بتصنيف العصابتين - "فيرست كابيتال كوماند"، المعروفة بالاختصار بي سي سي، و"ريد كوماند"، أو سي في - بهذا الوصف، حيث يتهمون لولا بعدم محاربة هذه الجماعات بشكل فعال.

ومن المرجح أن تضم المجموعتان معا أكثر من 50 ألف عضو، وفقا لخبراء، والذين يقولون أيضا إن معظم علاقاتهما تتركز في أوروبا وليس في أمريكا الشمالية.

ويُعد تصنيف كارتلات الجريمة في أمريكا اللاتينية كمنظمات إرهابية أجنبية استراتيجية استخدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع توجهها نحو النشاط العسكري وغيره من الخطوات الهجومية لمكافحة تهريب المخدرات في النصف الغربي من الكرة الأرضية، لا سيما من خلال تنفيذ حملة ضربات بحرية مميتة ضد من تصفهم بـ "إرهابيي المخدرات" في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.