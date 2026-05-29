اختيار أروى حسني للتحكيم في أولمبياد الشباب للتجديف بداكار

اعتمدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقرر إقامتها في مدينة داكار بالسنغال، اختيار الحكمة الدولية المصرية أروى حسني ضمن طاقم التحكيم في منافسات رياضة التجديف، خلال البطولة التي تقام في أكتوبر المقبل.

وجاء اختيار أروى حسني ضمن طاقم التحكيم الأساسي لمنافسات التجديف في دورة أولمبياد الشباب، التي تُقام خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026.

وقال شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، إن اختيار الحكمة الدولية أروى حسني من جانب الاتحاد الدولي ضمن طاقم التحكيم الأساسي يعكس قوة التحكيم المصري، والثقة الكبيرة التي تحظى بها الكوادر المصرية داخل الاتحاد الدولي للتجديف، وفي مختلف المحافل القارية والدولية.

وأضاف القماطي أن وجود حكم مصري في حدث أولمبي كبير بحجم دورة الألعاب الأولمبية للشباب يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية، ويعكس التطور الملحوظ الذي يشهده اتحاد التجديف على مستوى إعداد وتأهيل الحكام وفق أعلى المعايير الدولية.

وتابع: «نعمل داخل الاتحاد المصري للتجديف على توفير كل سبل الدعم والتطوير للحكام واللاعبين، بما يضمن استمرار التواجد المصري المشرف في البطولات العالمية والأولمبية، خاصة أن الكفاءات المصرية أثبتت جدارتها في العديد من المناسبات الدولية».

واختتم قائلًا: «نفخر باختيار أروى حسني ضمن نخبة حكام العالم المشاركين في إدارة منافسات التجديف بأولمبياد الشباب، ونتمنى لها التوفيق في تمثيل التحكيم المصري بصورة تليق باسم مصر ومكانتها الرياضية».

ويضم طاقم التحكيم الأساسي لمنافسات التجديف في أولمبياد الشباب بداكار: حفصة حمامي رئيسًا للجنة الحكام، إلى جانب مارتن إجناثيو سالايا (الأرجنتين)، ويينجزي سون (الصين)، ويان هافليتشيك (التشيك)، وأروى حسني (مصر)، وكايل هانك (جنوب أفريقيا)، ومريم بيرجويجا (تونس).

فيما تضم قائمة الحكام الاحتياطيين: توبياس ويسترز (ألمانيا)، وصوفي ستراشان (نيوزيلندا)، وبرونوين دودز (جنوب أفريقيا)، ومارياه فوستر (الولايات المتحدة الأمريكية).

وتُقام النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في داكار خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026، لتصبح السنغال أول دولة أفريقية تستضيف هذا الحدث الأولمبي، في خطوة تاريخية تعكس تطور الرياضة في القارة السمراء.