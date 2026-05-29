بيريز يفجّر مفاجأة: لم أتحدث مع مورينيو حتى الآن

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أنه لم يُجرِ أي محادثات مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بشأن عودته المحتملة إلى تدريب الفريق، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يدرس خيارين لتولي المهمة خلفًا لألفارو أربيلوا.

وفي تصريحات لشبكة «تلفزيون إسبانيولا»، أوضح بيريز أن إدارة النادي باتت قريبة من حسم هوية المدرب الجديد، مؤكدًا أنه يضع في اعتباره اسمين مرشحين لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وردًا على الأنباء التي تربط مورينيو بالعودة إلى «سانتياجو برنابيو»، قال بيريز: «أنا أفكر في الأمر.. هل لدي اسم محدد؟ نعم، اسمان. مورينيو؟ إنه مدرب جيد بالتأكيد، لكنني لن أعلن أي شيء لأنني لم أتحدث معه حتى الآن».

وفي سياق آخر، وجّه بيريز انتقادات حادة لمنافسه في الانتخابات الرئاسية، إنريكي ريكيلمي، مؤكدًا أنه يسعى لحماية النادي من محاولات زعزعة الاستقرار، ومقارنًا الوضع الحالي بفترة رئاسة رامون كالديرون، التي وصفها بأنها «الأكثر ظلمة» في تاريخ ريال مدريد.

وأضاف: «أحب ريال مدريد كثيرًا، وعندما أرى من يحاول النيل منه، أتدخل فورًا. لاحظت وجود تحركات خفية تهدف إلى زعزعة استقرار النادي من خلالي، ولذلك دعوت إلى إجراء انتخابات».

وتابع: «عندما أنظر إلى القائمة المنافسة، أجد أنها تضم نفس الأشخاص الذين كانوا خلال فترة كالديرون. كما يُقال إن هذا المرشح حصل على قرض بفائدة سنوية تبلغ 54%، فكيف يمكن لشخص أن يقبل بذلك؟ أنا لا أختلق هذه الأمور، ويبدو أنه يسعى لاستخدام النادي لخدمة مصالحه الخاصة».

ومن المنتظر أن يكثّف ريال مدريد جهوده خلال الفترة المقبلة لحسم ملف المدير الفني الجديد، في ظل استمرار التكهنات حول مورينيو ومرشحين آخرين، إلا أن الأنظار تتجه أولًا إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 يونيو، والتي قد يكون لنتيجتها دور حاسم في تحديد المدرب القادم للفريق.