الصحة العالمية: الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية يعرقل احتواء إيبولا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في وقت متأخر من يوم الخميس إن الوضع الأمني المتقلب في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل العقبة الأكبر أمام احتواء تفشي مرض إيبولا في البلاد.

وذكر تيدروس، الذي سافر إلى مدينة بونيا في مقاطعة إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي المنطقة الأكثر تضررا من التفشي الأخير، أن حوالي 100 ألف شخص نزحوا بسبب القتال في الشهر الماضي وحده، مما يجعل احتواء المرض أمرا في غاية الصعوبة.

وجدد رئيس منظمة الصحة العالمية دعواته لوقف إطلاق النار وناشد المجتمع الدولي زيادة الدعم المالي، حتى يتم تزويد العاملين في مجال الصحة بالمعدات والمساعدات اللازمة.

وقال تيدروس إن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الشركاء والمؤسسات لتسريع التجارب السريرية للعلاجات، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق أشهرا قبل أن تصبح هذه العلاجات متاحة.

ولا يوجد حاليا أي لقاح أو علاج معتمد لسلالة "بونديبوجيو" من إيبولا المنتشرة حاليا في المنطقة، ولذلك لا يمكن للسلطات الصحية سوى كسر سلاسل انتقال العدوى من خلال علاج المصابين بموجب إجراءات سلامة صارمة وضمان عزل المخالطين لهم لمدة ثلاثة أسابيع.

وقد جعل القتال المستمر من الصعب على المخالطين للمصابين عزل أنفسهم بشكل فعال، كما تضم مقاطعة إيتوري مجتمعات تعدين ذات كثافة سكانية عالية، مما يزيد من خطر انتقال العدوى.