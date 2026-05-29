القائم بأعمال رئيس المساحة الجيولوجية: مشروع المسح الجوي يبدأ بالصحراء الشرقية لغناها بالمعادن والذهب

قال الدكتور طارق خضر، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمساحة الجيولوجية، إن مشروع المسح الجوي للكشف عن الثروات المعدنية، من المقرر البدء بالصحراء الشرقية بمجرد انطلاق المشروع.

وأضاف خلال تصريحات لـ "إكسترا نيوز" أن الصحراء الشرقية "غنية جدا" بالمعادن الفلزية والذهب، موضحا أن الصحراء الشرقية تعد أهم أولويات الفترة المقبلة.

وأعرب عن تمنياته بجذب شركات كثيرة للعمل في مصر، لافتا إلى أن توافر الخامات سيعود على مصر بالرخاء وتوفير العملة الصعبة.

ولفت إلى أن هيئة الثروة المعدنية كانت تعتمد في البدايات على الخبرة البصرية للجيولوجي، موضحا أن هذا الأمر كان يستهلك وقتا ومجهودا كبيرا في البحث في ظل غياب "موقع محدد للعمل".

وأوضح أن المسح الجوي يحدد بدقة المناطق التي تحتوي على تركيزات الخام، مشيرا إلى أن ذلك يسمح بالتوجه مباشرة إلى الأماكن المحددة لبدء العمل.

وأضاف أن مشروع المسح الجوي سيمنح الثقة للمستثمرين للعمل في مصر بفضل توفر البيانات الدقيقة، لافتا إلى أن مصر تمتلك الآن 13 شركة عالمية تعمل في مجال التنقيب عن الذهب.

ونوه أن الدولة تستهدف، مع توفر البيانات الناتجة عن المسح الجوي، الوصول إلى عدد يتراوح ما بين 40 إلى 50 شركة عالمية متخصصة في مجال الذهب فقط خلال عام 2030.

ولفت إلى أن الشركات العالمية تركز نشاطها بشكل أساسي في مجال الذهب، في حين أن الشركات المحلية تعمل حاليا في مجالات خامات أخرى مثل الحديد والرصاص والزنك.

وشهد المهندس كريم بدوى، وزير البترول، التوقيع على عقد تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل للثروات المعدنية بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة "إكس كاليبر" الإسبانية، بالتعاون مع هيئة المواد النووية وشركة "درون تك"، تمهيدا لبدء أعمال المسح.

وأكد بدوي أن المشروع يمثل أول مسح جوى شامل للتعدين يتم تنفيذه في مصر منذ ٤٢ عاما، موضحا أن أعمال المسح ستوفر قاعدة بيانات حديثة وعالية الدقة حول الخامات التعدينية في مصر، ما يسهم في طرح فرص استثمارية جاذبة أمام المستثمرين بمجالات البحث والاستكشاف عن المعادن.