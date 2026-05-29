الهلال الأحمر التركي يوزع لحوم الأضاحي على المحتاجين في كركوك

وزّع الهلال الأحمر التركي لحوم الأضاحي على العائلات المحتاجة في مدينة كركوك العراقية، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر العراقي الذي قدم الدعم اللوجستي للمبادرة.

وشملت عملية التوزيع مركز مدينة كركوك، بالإضافة إلى ناحيتي "ألتون كوبري" و"تازة خورماتو"، وقرية "بشير"، حيث جرى توزيع ما مجموعه 2500 حصة من اللحوم.

وفي تصريح لمراسل الأناضول، أعرب منسق فرع الهلال الأحمر العراقي في كركوك، "أمجد فؤاد"، عن سعادتهم بالمساهمة في عملية التوزيع وتنسيق الجهود مع الهلال الأحمر التركي، مشيدًا بحرص الجانب التركي على تقديم أضاحي العيد للمحتاجين في العراق في كل عام.

وأوضح فؤاد أن المساعدات شملت لحوم 30 رأسًا من الماشية (الأبقار) بدأ ذبحها يوم أمس في كركوك، وتم إيصالها إلى مختلف مناطق وأحياء المدينة بعد تقسيمها إلى 2500 حصة مغلفة.