سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تُقام اليوم الجمعة 29 مايو 2026 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة المقاولون العرب ضد مودرن سبورت في الدوري المصري، ونيس ضد سانت إتيان في الدوري الفرنسي.

ويقدّم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 مايو 2026 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري المصري

زد × كهرباء الإسماعيلية، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تُنقل على قناة أون سبورت ماكس.

المقاولون العرب × مودرن سبورت، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تُنقل على قناة أون سبورت 1.

البنك الأهلي × الاتحاد السكندري، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تُنقل على قناة أون سبورت 1.

غزل المحلة × حرس الحدود، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تُنقل على قناة أون سبورت ماكس.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس × سانت إتيان، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تُنقل على قناة بي إن سبورت 3.

مواعيد المباريات الودية

إيران × جامبيا، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أندورا × العراق، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

جنوب أفريقيا × نيكاراغوا، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

لبنان × السودان، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

البوسنة والهرسك × مقدونيا، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.