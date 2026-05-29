القيادة المركزية الأمريكية تنفي إسقاط طائرة في بوشهر: جميع أصولنا الجوية سليمة

نفت القيادة المركزية الأمريكية ما وصفته بـ "ادعاءات" التلفزيون الإيراني بشأن إسقاط طائرة أمريكية بالقرب من بوشهر.

وقالت عبر حسابها بمنصة "إكس" إن: "زعم وادعاء التلفزيون الإيراني الرسمي أن القوات الإيرانية أسقطت طائرة أمريكية قرب بوشهر غير صحيح"، مؤكدة أنه" لم يتم إسقاط أي طائرة أمريكية، وجميع الأصول الجوية الأمريكية سليمة".

وكان التلفزيون الإيراني قد ذكر في وقت سابق، نقلا عن مسئول محلي، أنه جرى تدمير طائرة أمريكية ‌في ⁠منطقة جم بمدينة بوشهر، ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني تأكيده اعتراض طائرة مسيرة أمريكية في محيط بوشهر بجنوب البلاد عبر استهدافها بصاروخ دفاع جوي.

وأفاد موقع "أكسيوس"، أن تريث الرئيس دونالد ترمب في التوقيع على الاتفاق المرتقب يكمن في رغبته في ضمان أن يوقع الإيرانيون على الاتفاق "دون التراجع عنه" لاحقا.

وقال مسئولون أمريكيون كبار، إن ترمب كان يميل حتى بعد ظهر الخميس إلى الموافقة على الصفقة مع إيران.

وكشفت مصادر لشبكة "سي إن إن"، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يوقع عليه بعد، في ظل استمرار حالة التوتر التي تخيم على المنطقة.

وتتضمن مذكرة التفاهم بنودا تتعلق برفع القيود المفروضة على مضيق هرمز، بما في ذلك الملاحة غير المقيدة للسفن ورفع الحصار الأمريكي، على أن تبدأ فترة مفاوضات مدتها 60 يوما لمعالجة البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك مصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.