الجمعة 29 مايو 2026 4:43 م القاهرة
أحمد سامي يعلن تشكيل مودرن سبورت لمباراة المقاولون العرب

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 29 مايو 2026 - 4:05 م | آخر تحديث: الجمعة 29 مايو 2026 - 4:05 م

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب في الدوري.

ويحل، بعد قليل، وفي تمام الخامسة مساءً على ملعب استاد المقاولون العرب، فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز موسم 2025-2026.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: محمود رزق، محمد يسري، عماد حمدي، عمر أمين

خط الوسط: غنام محمد، محمد صبري، رشاد المتولي، سليم سليمان

خط الهجوم: فيجيري، أرنولد إيبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: كمال السيد، مصطفى مخلوف، وليد علي، جودوين شيكا، خالد رضا، يوسف جلال، محمد صبحي، أحمد علي، محمد بشيري.


