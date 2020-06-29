تزويد أكبر مطار في ألمانيا بمركز اختبار للكشف عن كورونا

تم تجهيز أكبر مطار في ألمانيا، مطار فرانكفورت الدولي، بمركز اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ما قد يسمح لبعض الركاب بتجنب الحجر الصحي في وجهتهم.



وأطلق المشروع شركة "سينتوجينه" للتكنولوجيا الحيوية اليوم الاثنين بالتعاون مع شركة "فرابورت" المشغلة للمطار وشركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران.



وبحسب الخطط الحالية، سيقدم المركز اختبارات لركاب لوفتهانزا القادمين والمغادرين من المطار حتى نهاية تموز/يوليو عام 2021.



وأشارت سينتوجينه في بيان إلى البرنامج باعتباره "مخططا لفتح الحدود الدولية"، معربة عن أملها في أن يساعد الاختبار المسافرين على تلبية اللوائح في وجهة سفرهم.



وتطلب الكثير من الدول اختبار يثبت سلبية الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 72 من موعد الدخول إلى البلاد.



وقال الرئيس التنفيذي لسينتوجينه، أرنت رولفز، إنه يمكن إجراء الاختبار إما قبل يوم واحد من المغادرة أو خلال إجراءات سريعة في يوم السفر، مع إرسال النتائج عبر منصة رقمية مرتبطة بتذكرة المسافر.



وقال بيورن بيكر من مجموعة لوفتهانزا: "من خلال فتح مركز الاختبار، نقدم لعملائنا فرصة مريحة لاختبار أنفسهم من أجل الرحلات الخارجية أو الإقامة في ألمانيا لتجنب الحجر الصحي".