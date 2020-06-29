وفاة 15 شخصا بعد انقلاب عبارة بنهر بنجلادش

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم جراء انقلاب عبارة ركاب في نهر بالقرب من دكا عاصمة بنجلاديش.

وقال محمد شاهجاهان، المتحدث باسم هيئة النقل المائي الداخلي في بنجلاديش، إن الغطاسين عثروا على 15 جثة وقد جرفتها المياه، بعد مرور ساعتين على غرق العبارة في نهر بوريجانجا.

وأضاف أن أفراد من غطاسي البحرية وهيئة الإطفاء والدفاع المدني تمكنوا من تحديد مكان السفينة الغارقة في قاع النهر.

وغرقت السفينة بعد اصطدامها بعبّارة ركاب أخرى في الصباح بالقرب من فارازجاني في نهر بوريجانجا، وفقا لما قاله غلام صديق رئيس هيئة النقل المائي الداخلي.

وصرح المسؤول لوسائل الإعلام المحلية بأن 10 إلى 15 راكبا ممن كانوا على متن العبارة "إم.إل. مورنينج بيرد" ، تمكنوا من السباحة إلى ضفة النهر، بينما فُقد الباقون.

وذكرت الهيئة أن العبارة كانت تحمل 50 شخصا على الأقل، ولكن أحد الناجين قال لمحطة تليفزيون 71 الخاصة إن السفينة كانت تقل 100 راكب على الأقل.

وقال الناجي إنه كان متوجها إلى دكا مع شقيقه الذي لا يزال في عداد المفقودين. وانطلقا من مسقط رأسه وهي قرية في منطقة مونشيجانج المركزية، على بعد 30 كيلومترا جنوب داكا.

يشار إلى أن الحوادث الخطيرة للقوارب والسفن والتي تؤدي إلى الوفيات شائعة للغاية في بنجلاديش، وهي دولة بها العديد من الأنهار.

ويلقي الخبراء باللوم على إجراءات السلامة السيئة والتراخي في تطبيق القواعد.