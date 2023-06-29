فيديو متداول لهروب موظفي السفارة السويدية في بغداد بعد اقتحامها

ذكرت وسائل إعلام عراقية أن محتجين اقتحموا السفارة السويدية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، للتعبير عن استيائهم من حرق القرآن أمام مسجد في العاصمة السويدية.



وانتشرت لقطات تظهر لحظة هروب موظفي السفارة السويدية في العراق من مبنى السفارة بعد اقتحامها من قبل المتظاهرين المحتجين على حادثة حرق القرآن الكريم.، حسبما نشره موقع وكالة «سبوتنيك».





❗️لقطات متداول لهروب موظفي السفارة السويدية من مبنى السفارة بعد اقتحامها من قبل المتظاهرين المحتجين على حادثة حرق #القرآن_الكريم. pic.twitter.com/QNQrICdoY2 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 29, 2023





كما نشرت الوكالة لقطات متداولة للحظة إزالة شعار الحكومة السويدية من على بناء سفارتها في بغداد، من قبل المتظاهرين المحتجين على حادثة حرق القرآن الكريم.





لقطات متداولة للحظة إزالة شعار الحكومة السويدية من على بناء سفارتها في #بغداد من قبل المتظاهرين المحتجين على حادثة حرق القرآن الكريم. pic.twitter.com/hq5AurVl0F — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 29, 2023





وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، مساء الخميس، رفع المحتجون نسخًا من المصحف تأكيدًا لاعتزاز المسلمين بالقرآن الكريم، ورفضًا للفعل المشين الذي حصل في العاصمة السويدية بعد ترخيص الحكومة هناك تظاهرة أكد من دعا إليها أنه سيحرق نسخة من القرآن دون أن يتم ردعه من السلطات هناك.



وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، لإقامة تظاهرة رفضاً لحادثة حرق القرآن الكريم من قبل متطرف في العاصمة السويدية.



وكان أحد المتظاهرين قد أضرم النار في نسخة من المصحف في احتجاج صغير خارج مسجد ستوكهولم الكبير الأربعاء، تزامنا مع بدء عيد الأضحى، في العاصمة السويدية.



وسمحت الشرطة بإقامة الاحتجاج، بعد أن قضت المحاكم بخطأ الشرطة في منع التجمعات التي يطلب تنظيمها في الفترة الأخيرة، وكان يخطط فيها لإحراق المصحف.



وقالت الشرطة إن «طبيعة المخاطر الأمنية المرتبطة بإحراق المصحف لا تبرر، بموجب القوانين الحالية، رفض الطلب».