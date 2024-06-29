استطلاع: غالبية الأمريكيين يفضلون استبدال بايدن بمرشح آخر

كشف استطلاع للرأي أن غالبية الأمريكيين يرون أنه من الضروري استبدال الرئيس الحالي جو بايدن بمرشح آخر عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وشارك في استطلاع الرأي الذي أجرته شركة "مورنينج كونسالت" ونشر على موقع "أكسيوس" الإخباري، 2068 شخصا.

وقالت أغلبية المشاركين في الاستطلاع (ما نسبته 60%)، إنه يجب استبدال الرئيس بايدن "بالتأكيد" أو "على الأرجح" كمرشح عن الحزب الديمقراطي بعد أدائه في مناظرة الخميس مع الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب شبكة "سكاي نيوز" عربية الإخبارية.

ومن بين الناخبين الديمقراطيين، قال 21% إنه لا ينبغي استبدال بايدن "بالتأكيد"، بينما قالت نسبة 20% "ربما لا".

وذكر معظم المشاركين في استبيان الرأي (نسبة 57% ممن شاهدوا المناظرة)، أن ترامب تفوق على بايدن.

وفي أول كلمة له بعد ساعات من المناظرة التلفزيونية أمام ترامب، أكد بايدن عزمه الفوز بالانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وشدد بايدن، على عزمه خوض السباق الرئاسي رغم أدائه السيئ في المناظرة التي خاضها الخميس في وجه منافسه الجمهوري ترامب.

وأفاد بايدن أمام تجمع لأنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية: "لم أعد أسير بسهولة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أتكلم بطلاقة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها، لكنني أعلم كيفية قول الحقيقة".

وتابع: "أعلم الصواب من الخطأ. أعلم كيفية القيام بهذه المهمة. أعلم كيفية إنجاز الأمور. أعلم، كما يعلم ملايين الأمريكيين، أنك حين تسقط فإنك تنهض مجددا".