السيطرة على حرائق غابات غرب اليونان

ذكر ثاناسيس مافروماتيس، نائب حاكم منطقة أيتوليا-أكارنانيا اليونانية، أنه تمت السيطرة تقريبا على حرائق الغابات التي اندلعت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، بالقرب من نافباكتوس، غرب اليونان.

وأضاف، "إذا لم يحدث اندلاع آخر للحرائق بسبب الرياح، اعتقد أنه سيتم احتواء الحرائق بشكل كامل خلال فترة قصيرة"، مؤكدا أنه ليس هناك أي مستوطنات حالية تواجه خطرا مباشرا، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأحد.

وفي وقت سابق من اليوم، تم إصدار تنبيه طارئ لسكان مستوطنة آنو بلاتانيتيس، ونصحهم بالإخلاء كإجراء احترازي.

وانخفضت شدة الرياح منذ ذلك الحين، مما ساعد في جهود مكافحة الحرائق.

وتعمل في المنطقة قوات إطفاء برية وجوية قوية، تضم حوالي 105 من رجال الإطفاء و33 سيارة إطفاء و5 طائرات إطفاء و3 مروحيات.