السجن المُشدد 5 سنوات وسنة واحدة وسنتان لأربعة متهمين زوروا شهادة وفاة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم 3390 جنايات صان الحجر لسنة 2021، بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن سنة واحدة للأول وسنتين للثاني، حضوريا، والسجن المُشدد لمدة خمس سنوات للمتهمين الثالث والرابع، غيابيًا؛ لاشتراكهم في تزوير محرر رسمي، شهادة وفاة، للحصول على قيمة بوليصة التأمين على الحياة.

كان ضباط مباح الأموال العامة، تلقوا معلومات مفادها أن المتهمين: ع. ال.م، 50 سنة، مدير مبيعات، وال.إ.م، 50 سنة، عامل، وص.ع.م، وع.م.ع، في غضون عام 2015، اشترك المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث، موظف عام، في لرتكاب تزوير محرر رسمى عبارة عن شهادة وفاة منسوب صدورها لأحد مكاتب الصحة، والثابت بها وفاة المتهم الأول بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وتبين أن المتهمين الأول والرابع استعملا المحرر المزور فيما زُوِرَ من أجله، وذلم بتقديمه لشركة التأمين بقصد صرف بوليصة التأمين على الحياة لصالح المتهم الرابع، فيما تبين صحة الواقعة والاتهام، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.