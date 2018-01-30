دراسة بجامعة بنها: الفحم النباتي واعد في معالجة مياه الصرف الصناعي

كشفت دراسة حديثة في جامعة بنها، أن استخدام أنواع من الفحم الحيوي تعد تكنولوجيا واعدة لمعالجة مياه الصرف الصناعي من المعادن الثقيلة، خاصة في المناطق الغنية بأخشاب الأشجار، فضلا عن التخلص البيئي الآمن من هذه المياه وتقليل تكلفة هذه العملية.

وذكرت الجامعة في بيان اليوم الخميس، أن الدراسة تتناول تطبيق أنواع من الفحم النباتي منخفضة التكلفة في إزالة المعادن الثقيلة من مياه الصرف الصحي ومعالجتها في العديد من المناطق الصناعية، مشيرة إلى تقديمها من المهندسة داليا مراد، لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة للحصول على درجة ماجستير العلوم في الهندسة الصحية والبيئية بكلية الهندسة بشبرا.

وأضافت الجامعة، أنه تم تصميم نموذج يتكون من 4 أعمدة تحوي على أنواع من الفحم الحيوي مثل فحم شجر الجازورين وشجر الفيكس وشجر البرتقال وشجر المانجا، كأوساط لترشيح المياه الصناعية من المعادن الثقيلة التي تعتبر أخطرها النحاس والرصاص والكادميوم والزنك؛ لتقييم كفاءة الفحم الحيوي في إزالة المعادن الثقيلة من الصرف الصناعي من خلال الأعمدة الأربعة وتحت ظروف تشغيل مختلفة.

وذكرت أنه تم تجربة 5 مقاسات مختلفة لكل نوع من الفحم واختبار الكفاءة تحت تركيزات معادن ثقيلة مختلفة ثم تطبيق 5 معدلات هيدروليكية مختلفة، وتقييم إزالة المعادن الثقيلة خلال 12 ساعة لاختبار تأثير الزمن عليها لأنواع الفحم الأربعة.

ومن جانبها أوضحت الباحثة أن نتائج الدراسة كشفت أن استخدام تلك الأنواع من الفحم الحيوي تعد تكنولوجيا واعدة لمعالجة مياة الصرف الصناعي من المعادن الثقيلة خاصة في المناطق الغنية بأخشاب الأشجار، فضلا عن تقليل تكلفة مياه الصرف الصناعي والتخلص البيئي الآمن منها.

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة وخطة التكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030، وبما يخدم المشروعات القومية وتوجهات الدولة وسياستها في التنمية المستدامة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء والصحة العامة.

والجدير بالذكر أن لجنة المناقشة تكونت من كل الدكتورة رحاب محمد، والدكتور محمد محمود والمساعدين بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا.