أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد تراجع حاد في المخزونات الأمريكية

واصلت أسعار النفط، اليوم الخميس، تسجيل المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة، بدعم من بيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس وأظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية عاودت التراجع الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو نصف بالمئة إلى 74.23 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بـ0.6% إلى 72.80 دولار.

وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 4.089 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات بتراجع بـ2.9 مليون برميل.

كما أظهرت البيانات انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 2.253 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أكثر من ضعف التراجع الذي كان متوقعا.

وأثار تراجع مخزونات الخام إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2020 التفاؤل بأن الإمدادات ستظل محدودة على الرغم من زيادات الإنتاج التي أقرها تحالف "أوبك بلس".