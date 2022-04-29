ارتفعت أسعار الذهب 4 جنيهات، في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات، اليوم الجمعة، وفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة السابق.

وزاد جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر ليصل إلى 998 جنيها، مقارنة بـ994 جنيهًا في نهاية تعاملات، أمس.

وبحسب نجيب، ارتفع جرام عيار 24 ليصل إلى 1150 جنيهًا، مقارنة بـ1146 جنيهًا، كما صعد جرام عيار 18 ليسجل نحو 855 جنيهًا، مقارنة بـ851 جنيها، وقفز سعر الجنيه الذهب 40 جنيهًا ليسجل 8000 جنيه.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وتزيد جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري آمن في ظل تزايد الاضطرابات الجيوسياسية وفي أوقات الحروب والأزمات والأوبئة.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة متجهة نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف مايو، وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي.

وخلال الأسبوع، أعلن الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة الأمريكية 75 نقطة أساس لتصل إلى 2.5%، وهي أعلى فائدة منذ يونيو 2019، في خطوة تستهدف الحد من تسارع التضخم الأمريكي الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 41 عامًا.

وأدت هذه الخطوة إلى تأجيج المخاوف المتعلقة باحتمالية ركود اقتصاد الولايات المتحدة في ظل تشديد السياسة النقدية السريع، خاصة بعد البيانات التي أظهرت انكماش النمو الأمريكي 0.9% في الربع الثاني من العام، مما دعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً.

ومع ذلك، يتجه المعدن الثمين إلى تسجيل الانخفاض الشهري الرابع على التوالي، حيث أدى ارتفاع الدولار خلال الأشهر الماضية وتشديد السياسة النقدية السريع من قبل البنوك المركزية عالميًا إلى دعم الطلب على سندات الخزانة مما قلل جاذبية سبائك الذهب ذات العائد الصفري.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.74% إلى 1763.40 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.40% إلى 1763.07 دولار للأوقية، مرتفعًا بأكثر من 2% خلال الأسبوع الجاري حتى الآن.