رئيس الحكومة اللبنانية يدعو مجددا إلى وقف إطلاق نار مستدام

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يوم الأحد إلى وقف إطلاق نار مستدام على جميع الجبهات .

وجاء في بيان صادر على الموقع الرسمي لمكتب ميقاتي أن رئيس الحكومة أجرى سلسلة اتصالات دبلوماسية وسياسية، في إطار متابعة الأوضاع الطارئة المستجدة والتهديدات الإسرائيلية المتكررة ضد لبنان.

ووفقا للبيان فقد شدد رئيس الحكومة اللبنانية خلال الاتصالات على أن الحل يبقى في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701، للتخلص من دورة العنف التي لا جدوى منها وعدم الانجرار إلى التصعيد الذي يزيد الأوضاع تعقيداً ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه".

كما جدد ميقاتي خلال هذه الاتصالات التشديد على موقف الحكومة بإدانة كل أشكال العنف ضد المدنيين، وأن وقف إطلاق النار بشكل مستدام على كل الجبهات هو الحل الوحيد الممكن لمنع حدوث مزيد من الخسائر البشرية، ولتجنب المزيد من تفاقم الأوضاع ميدانيا".

وشدد على "أن الموقف اللبناني يلقى تفهماً لدى جميع أصدقاء لبنان، وأن الاتصالات مستمرة في أكثر من اتجاه دولي و أوروبي وعربي لحماية لبنان ودرء الأخطار عنه".

وتسود حالة من القلق والتوتر المنطقة الحدودية في جنوبي لبنان في ظل التهديدات الإسرائيلية المتكررة بشن عملية عسكرية ستجعل حزب الله "يدفع ثمنا باهظا" بعد سقوط صاروخ في بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة. وقد شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في وتيرة الاشتباكات بين الجانبين.