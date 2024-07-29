تحليق مكثف لطائرات الإستطلاع الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت

قالت مراسلة روسيا اليوم مساء يوم الأحد إن طائرات الإستطلاع الإسرائيلية تحلق بشكل مكثف في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.



وأوضحت أن "التحليق المكثف لطائرات الإستطلاع الإسرائيلية سجل أيضا بمدينة صيدا والجوار جنوب لبنان".

وأضافت أن "القوات الإسرائيلية تلقي قنابل مضيئة في أجواء منطقتي رميش و عيتا الشعب جنوب لبنان".



وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنها "تحث مواطنيها على مراقبة حالة رحلاتهم إلى لبنان، وأن يكونوا على علم بأن مساراتها قد تتغير".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتحرك من خلال اتصالات إسرائيلية لبنانية لمنع التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله".



وأفاد مصدر مقرّب من "حزب الله" اليوم الأحد بأن الحزب أخلى مواقع له في جنوب وشرق لبنان بعد تهديدات إسرائيلية بـ"رد قوي" على هجوم مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.