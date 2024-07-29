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رئيس تشيلي: نتائج انتخابات فنزويلا يصعب تصديقها

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 يوليه 2024 - 9:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 يوليه 2024 - 9:54 ص

قال رئيس تشيلي جابرييل بوريك، إن نتائج الانتخابات التي أجريت في فنزويلا وأعلنت فوز نيكولاس مادورو، "يصعب تصديقها"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقال بوريك، في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن تشيلي لن تعترف بالفائز في انتخابات فنزويلا في حال لم يتم التحقق من نتائج الانتخابات.

وعلى صعيد متصل، قال وزير خارجية بيرو خافيير جونزاليس أولايشيا، في منشور له على منصة "إكس"، إن النتائج في فنزويلا تعج بـ "المخالفات" و "نية الاحتيال".

وأفاد جونزاليس أولايشيا بأن بيرو لن تعترف بالنتائج التي "تنتهك الإرادة الشعبية للشعب الفنزويلي".

وأعلن المجلس الانتخابي اليوم الاثنين فوز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بفترة رئاسة ثالثة، حيث قال إنه فاز بنسبة نحو 51% من الأصوات، متغلبا على مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس، الذي فاز بنحو 44% من الأصوات.

وخاض السباق الرئاسي عشرة مرشحين، حيث أشارت عدة استطلاعات للرأي قبل الانتخابات إلى تقدم جونزاليس على مادورو، الذي تولى رئاسة فنزويلا لمدة 11 عاما.

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