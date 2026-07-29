الأرصاد: عودة ارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد عودة ارتفاعات قيم درجات الحرارة بدءًا من اليوم الأربعاء.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أن البلاد تتأثر بمنخفص الهند الموسمي بشكل كبير، مصحوبًا بكتل هوائية شمالية رطبة قادمة من البحر المتوسط، بما يؤدي كذلك إلى ارتفاع نسب الرطوبة.



وأوضحت أن قيم درجات الحرارة بدءًا من الأربعاء وحتى منتصف الأسبوع المقبل ستتجاوز في القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، فيما تكون الدرجة المحسوسة 41 درجة مئوية بفعل الرطوبة.



وأشارت إلى أن المناطق الداخلية تتأثر بدرجة رطوبة مرتفعة تصل إلى 95%، كما أن السواحل المطلة على البحر المتوسط والقاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل بين 80 % و85%.



ونوهت بأن الأجواء في الأيام المقبلة ستكون شديدة الحرارة رطبة بشكل كبير، مؤكدة أن فترات الليل ستشهد ارتفاعًا في نسبة الرطوبة وقيم درجات الحرارة، فتكون الدرجة المسجلة بين 27 و28 درجة.



وأفادت بأن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط هي الأقل من حيث قيم درجات الحرارة، بمتوسط يتراوح بين 30 و32 درجة مئوية، في حين تكون المحسوسة بين 35 و36 درجة مئوية.



ولفتت إلى أن محافظات الصعيد تسجل درجات حرارة أكبر وذلك بين 44 و45 درجة مئوية وذلك بمحافظتي الأقصر وأسوان.

