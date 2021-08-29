اليمن: 30 قتيلا و40 جريحا في قصف صاروخي استهدف قاعدة عسكرية جنوبي البلاد

أفاد مصدر طبي يمني بسقوط 30 قتيلا و40 جريحا في قصف صاروخي استهدف قاعدة العند بمحافظة لحج جنوبي اليمن، اليوم الأحد.

وقال مصدر طبي في مستشفى ابن خلدون، طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، إن معظم الإصابات خطرة.

وأشار إلى أن هناك حالة استنفار لجميع الطواقم الطبية لاسعاف المصابين، موجهاً نداء استغاثة للتبرع بالدم لانقاذ عشرات المصابين.

وأفاد شهود عيان بأن ثلاثة صواريخ بالستية سقطت بالقرب من طابور لعشرات من الجنود التابعين لقوات العمالقة (قوات مدعومة إماراتياً) في القاعدة العسكرية.

ولم تعلن حتى اللحظة أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الحكومة الشرعية.

وتعتبر قاعدة العند، أكبر قادة عسكرية جوية اسسها البريطانيون في اليمن، وتبعد عن مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، مسافة 60 كيلومتراً.