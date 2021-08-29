الرئيس الفرنسي يصل إلى محافظة نينوى بالعراق

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إلى محافظة نينوى بالعراق.

وقال مصدر عراقي - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" - إن "الرئيس الفرنسي وصل إلى قيادة عمليات نينوى قادما من اربيل، حيث التقى المحافظ والقيادات الامنية هناك، ومن المقرر أن يزور عددا من المناطق".

كما قام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بزيارة كنيسة الساعة في محافظة نينوى، وكان يرافقه خلال الزيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بالاضافة إلى قيامه بجولة تفقدية داخل الكنيسة التي كانت قد تعرضت في الماضي للتخريب من قبل تنظيم "داعش" الارهابي.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الفرنسي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني في وقت لاحق من اليوم.